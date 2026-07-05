Восемь человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке

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Восемь человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате стрельбы во время празднования Дня независимости США в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

По информации журналистов, злоумышленник открыл стрельбу примерно в 22:35 по местному времени 4 июля (05:35 5 июля по московскому), когда люди смотрели на фейерверки в Бруклине. Правоохранители нашли рюкзак с оружием под деревьями рядом с местом ЧП.

В полиции уточнили, что нападение произошло в районе Кони-Айленд. Всех пострадавших доставили в больницу в стабильном состоянии. Местные жители уточняют, что территория, где произошла стрельба, известна своей неблагополучной обстановкой. Правоохранители проводят расследование.

Ранее стрельба произошла рядом с центром по уходу за детьми и подростками в немецком городе Штаде. В результате пять человек погибли на месте, еще один – умер в больнице.

Правоохранителям удалось задержать трех человек, включая главного подозреваемого. Им оказался 45-летний гражданин ФРГ с турецкими корнями. Все погибшие – сотрудники учреждения по уходу за детьми или службы опеки.