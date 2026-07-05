Путин подтвердил Трампу готовность РФ содействовать деэскалации вокруг Ирана

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Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Российский лидер выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования.

В свою очередь, Трамп поблагодарил президента РФ за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке и конструктивные предложения.

Ранее посредники из Катара и Пакистана завершили в Дохе непрямые переговоры с представителями США и Ирана. По словам дипломатов, на консультациях был достигнут определенный прогресс. Стороны также договорились продолжить диалог по меморандуму о взаимопонимании.

По информации СМИ, переговоры между США и Ираном возобновятся 11 июля в Пакистане. Ожидается, что стороны затронут темы санкций, ядерный вопрос, а также вопрос замороженных активов Тегерана.