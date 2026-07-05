Глава МО ФРГ Писториус: Украине больше не нужны ракеты Taurus

Фото: AP Photo/South Korea Defense Ministry

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что Украина больше не нуждается в дальнобойных ракетах Taurus. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

"Я не думаю, что Украине все еще нужны Taurus", – ответил Писториус на вопрос, выступает ли он за поставки этих ракет Киеву.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в марте этого года в бундестаге, также заявлял, что Украина больше не нуждается в немецких ракетах Taurus. По его словам, у Киева есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые Украина "частично разработала сама, в том числе с помощью Германии".

Мерц считает, что эти вооружения намного эффективнее, чем та небольшая часть снарядов, которые ФРГ могла бы поставить Киеву.

Между тем НАТО совместно с Украиной готовятся создать оружие, которое будет использоваться для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.