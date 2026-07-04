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04 июля, 19:25

Политика

В РФ сохранили неизменным порог освобождения от НДС на упрощенке до 2030 года

Фото: depositphotos/Milly7

Владимир Путин подписал закон, сохраняющий пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС до 2030 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

С 2026 года предельный размер доходов, по достижению которого предприниматели должны перейти на уплату НДС, был снижен с 60 до 20 миллионов рублей в год. В следующем году его планировали понизить до 15 миллионов рублей, а с 2028 – до 10 миллионов рублей.

Принятый закон сохраняет прежний порог в 20 миллионов вплоть до 2029 года включительно. Поэтому в 2030 году он составит 15 миллионов рублей, а в 2031 году – 10 миллионов рублей.

В итоге федеральный бюджет недополучит свыше 51 миллиарда рублей в 2027 году и еще порядка 100 миллиардов рублей в 2028 и 2029 годах соответственно.

Ранее в ГД предложили смягчить ответственность для граждан, впервые регистрирующих индивидуальное предпринимательство. Парламентарии предлагали заменить денежные взыскания на предупреждения в течение первого года деятельности ИП. Согласно инициативе, начинающим бизнесменам будет предоставляться 30 дней на устранение технических нарушений.

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