Пожар на территории бывшего завода в Ставрополе локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС Ставрополья"

Огнеборцы локализовали пожар на территории бывшего завода в Ставрополе. Об этом сообщает управление МЧС региона.

Уточняется, что пожарные сумели локализовать возгорание на площади в 5 000 квадратных метров.

Склад лакокрасочных материалов загорелся в Ставрополе 4 июля. Изначально площадь пожара составляла 1 000 квадратных метров, но затем выросла до 5 000. Причиной возгорания названа разгерметизация газового баллона. Кроме того, в здании частично обрушилась крыша.

Ликвидация возгорания осложняется высокой температурой и конструктивными особенностями здания. К тушению огня привлечены вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники.

