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03 июля, 18:35

Происшествия

Человека спасли из пожара на Бартеневской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в жилом доме на Бартеневской улице в столичном районе Южное Бутово. Из огня спасли одного человека, сообщили в пресс-службе МЧС столицы.

По данным ведомства, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Возгорание было ликвидировано на площади 6 квадратных метров, никто не пострадал.

Ранее 4-летний мальчик устроил пожар в квартире на Туристской улице, решив поиграть с зажигалкой. По словам бабушки ребенка, ее внук остался без присмотра ненадолго, однако успел поджечь мебель в детской комнате.

Мальчика доставили в больницу для проведения обследования. В столичной прокуратуре, в свою очередь, напомнили о важности общения с детьми об осторожном обращении с огнем.

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