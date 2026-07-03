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03 июля, 18:45

Шоу-бизнес

Мадонна выпустила новый альбом Confessions II

Фото: Getty Images/Santiago Felipe

67-летняя певица Мадонна представила новый студийный альбом под названием Confessions II. Релиз стал продолжением ее сборника 2005 года Confessions on a Dance Floor, созданного в сотрудничестве с продюсером Стюартом Прайсом, сообщил Billboard

Он же вновь принял участие в работе над новым материалом. Всего в альбом вошло 16 треков, включая ранее выпущенные синглы I Feel So Free, Love Sensation и Bring Your Love. Последняя композиция была записана совместно с американской певицей Сабриной Карпентер.

В пластинке также представлены дуэты с бельгийским исполнителем Stromae, диджеем Мартином Гарриксом и колумбийским артистом Feid. Отдельное внимание слушателей привлек трек The Test, записанный с дочерью певицы – 29-летней Лурдес (Лолой) Леон. Песня посвящена отношениям матери и дочери.

Автор материала Billboard назвал релиз современным взглядом на клубную музыку и удачным переосмыслением жанра без ухода в прямую имитацию. Положительно оценили альбом и в Variety, где его назвали лучшей работой Мадонны за последние два десятилетия.

Ранее Пол Маккартни выпустил новый альбом The Boys of Dungeon Lane впервые за пять лет. В пластинку вошли 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 год, включая песню Home To Us, которую он исполнил вместе с Ринго Старром. Альбом, посвященный воспоминаниям о Ливерпуле и времени до славы The Beatles, доступен на стриминговых платформах, а также в виде дисков, пластинок и кассет.

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