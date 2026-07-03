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03 июля, 17:57

Транспорт

Водителей призвали к осторожности из-за ожидающегося дождя в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Видимость на дорогах Москвы может ухудшиться из-за прогнозируемых дождей вечером 3 июля. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными, сообщил Дептранс.

"По прогнозу синоптиков, после 21:00 в городе ожидаем сильный дождь, грозу и порывы ветра до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Водителям порекомендовали соблюдать основные правила безопасности: снижать скорость и увеличивать дистанцию, поскольку на мокрой дороге тормозной путь значительно возрастает. Особую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах, спусках, подъемах и перед пешеходными переходами.

Также автомобилистам посоветовали не оставлять транспорт рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями, а перед поездкой проверять работу дворников и уровень омывающей жидкости. При сильном ухудшении погоды рекомендуется по возможности отложить поездки до стабилизации условий.

С 21:00 3 июля до 10:00 4 июля в Москве ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду. Жителей и гостей столицы призвали быть осторожными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. С 4 по 6 июля может выпасть до 43 миллиметров осадков (половина месячной нормы), а в начале следующей недели ожидается похолодание до 9–14 градусов.

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