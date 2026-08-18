Собянин: силы ПВО сбили еще 7 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще 7 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на вторник, 18 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА, следовавших в сторону столицы. Всего к настоящему моменту сбито 13 дронов.

В связи с атакой БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово работают в особом режиме. Рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с соответствующими органами.