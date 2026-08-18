02:57Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили еще 7 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО ликвидировали еще 7 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на вторник, 18 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА, следовавших в сторону столицы. Всего к настоящему моменту сбито 13 дронов.
В связи с атакой БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово работают в особом режиме. Рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с соответствующими органами.