Три человека пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Севастополь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в Севастополе в результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он добавил, что военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Сбито 17 БПЛА, из которых 14 беспилотников нейтрализовали мобильные огневые группы.

Сильно пострадал многоквартирный дом на улице Братьев Манганари – сбитый беспилотник сдетонировал рядом со зданием. Повреждены фасад, несколько квартир и припаркованные автомобили.

По поручению губернатора на месте работают спецслужбы и представители Гагаринского муниципалитета, также направлены волонтеры для уборки территории.

Кроме того, зафиксированы точечные повреждения в четырех многоквартирных и пяти частных домах – жители сообщили о разбитых окнах и других повреждениях. Также повреждены девять автомобилей. Из-за падения осколков сбитых дронов произошли два небольших возгорания травы, их оперативно ликвидировали. Таким образом, всего повреждения получили 10 домов.

Пострадало три человека, у них зафиксированы резаные раны. Один из них был госпитализирован.

Развожаев напомнил, что при обнаружении обломков беспилотников нельзя подходить к ним, необходимо звонить по номеру 112. Жителям, чье имущество пострадало, следует обращаться в муниципальные комиссии.

В ночь на 13 августа Севастополь также подвергся атаке со стороны ВСУ и оказался обесточен из-за ударов по энергетической инфраструктуре города. На объектах ввели особый режим, а специалисты делали все возможное, чтобы вернуть электричество, которое позже было восстановлено.

При обследовании территории после атаки ВСУ погибли пять человек – четыре пиротехника МЧС и один охранник. Специалисты проводили работы по очистке земли от взрывоопасных предметов, когда устройство сдетонировало.

