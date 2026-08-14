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14 августа, 11:42

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Врач Белоусов: черный чай может повысить артериальное давление

Врач рассказал о полезных и вредных свойствах черного чая

Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov

Черный чай из-за содержания кофеина может кратковременно поднять артериальное давление на 10–15 миллиметров ртутного столба. При этом антиоксиданты в нем улучшают состояние сосудов и могут уменьшить риски гипертензии, заявил "Газете.ру" врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

"Черный чай содержит кофеин (теин), танины, катехины и флавоноиды, которые влияют на сердце и сосуды. Флавоноиды улучшают эластичность сосудистых стенок, поддерживают тонус сосудов и снижают окислительный стресс", – рассказал специалист.

По его словам, кофеин в умеренных количествах стимулирует работу сердца, танины и катехины хорошо влияют на сосуды, хотя могут раздражать слизистую желудка при избыточном употреблении. Черный чай с сахаром обычно помогает гипотоникам поднять давление. Кроме того, этот напиток снижает риски инфаркта и инсульта.

Врач также отметил, что здоровому человеку можно выпивать около 2–3 чашек черного чая в день. При этом максимальная доза кофеина в день составляет около 400 миллиграммов, что равноценно 4 чашкам упомянутого напитка.

Людям с гипертонией, аритмией и другими болезнями сердца лучше проконсультироваться с врачом по поводу потребления черного чая. Если у пациента есть чувствительность к кофеину, то ему стоит снизить количество выпиваемого чая.

На состояние человека влияет то, насколько чай крепкий, какова длительность его настаивания и температура воды при приготовлении. Сильный по крепости напиток в краткосрочной перспективе повышает давление.

Белоусов подчеркнул, что препараты для сердца и давления лучше не запивать черным чаем. Он пояснил, что кофеин усиливает стимуляцию, а флавоноиды воздействуют на всасывание лекарств.

Ранее сообщалось, что иван-чай характеризуется противораковыми и ранозаживляющими свойствами, а также отличается антиоксидантной активностью. В напитке содержится много флавоноидов и фенольных кислот. Известно и о его влиянии на аденому предстательной железы.

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