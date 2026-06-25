Эксперт Ровковская: пакетированный чай не стоит заваривать два и более раз

Фото: 123RF.com/thelime

Чай в пакетиках не стоит заваривать два или более раз подряд. Об этом заявила эксперт Елена Ровковская в беседе с "Газетой.ру".

Она напомнила, что чайный пакетик нужен для быстрого и удобного заваривания. При этом он всегда рассчитан только на одну чашку чая. Специалист посоветовала использовать его для кружки объемом 200–300 миллилитров.

Ровковская подчеркнула, что зеленый чай не любит кипяток, его нужно настаивать одну или две минуты. Черный чай заваривается за две или три минуты, а травяной – за три или четыре. Эксперт отметила, что важно соблюдать это время, поскольку чай постепенно отдает полезные вещества.

По ее словам, если чай передержать, то вкус будет жестким и горьким. Особенно это заметно у зеленого чая.

"Однако это правило практически не касается тизанов – фруктовых и травяных настоев, не содержащих чайный лист. Если их время заваривания увеличить, вкус станет более насыщенным и ярким, но горечи и такого количества дубильных веществ в настое не будет", – сказала специалист.

У каждого вида чая есть своя рекомендуемая температура заваривания. Например, черные чаи лучше раскрываются при температуре, которая близка к кипению, для белых и зеленых подойдет температура от 70 до 80 градусов.

Ровковская добавила, что чай в пакетиках заваривается быстрее, чем листовой. Дело в том, что для его изготовления используют продукт мелкой фракции. Она посоветовала использовать чай в пирамидках.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович раскрыла, что зависимость от кофе можно победить с помощью постепенного снижения частоты употребления этого напитка. Нужно заменить его чем-то другим, например чаем.

