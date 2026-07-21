Ученый Цветов: иван-чай имеет противораковые свойства

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Иван-чай обладает противораковыми и ранозаживляющими свойствами, а также характеризуется антиоксидантной активностью. Об этом заявил РИА Новости заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН Никита Цветов.

"Полезные вещества иван-чая обладают разными типами активности, начиная от "классической" для растительных метаболитов антиоксидантной активности, заканчивая ранозаживляющими и противораковыми свойствами", – сказал Цветов.

По словам специалиста, в иван-чае содержится много флавоноидов и фенольных кислот. Известно и о его влиянии на аденому предстательной железы.

Кроме того, в таком растении, как вороника, обнаружены соединения, которые помогают организму приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды.

При этом ученый отметил, что иван-чай и вороника не включены в Государственную фармакопею РФ как лекарственное сырье. Однако в Кольском научном центре первое растение применяют в разработанной им косметике.

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