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21 июля, 11:32

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Ученый Цветов: иван-чай имеет противораковые свойства

Ученый назвал полезные для здоровья свойства иван-чая

Фото: ТАСС/EPA/Grzegorz Momot

Иван-чай обладает противораковыми и ранозаживляющими свойствами, а также характеризуется антиоксидантной активностью. Об этом заявил РИА Новости заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН Никита Цветов.

"Полезные вещества иван-чая обладают разными типами активности, начиная от "классической" для растительных метаболитов антиоксидантной активности, заканчивая ранозаживляющими и противораковыми свойствами", – сказал Цветов.

По словам специалиста, в иван-чае содержится много флавоноидов и фенольных кислот. Известно и о его влиянии на аденому предстательной железы.

Кроме того, в таком растении, как вороника, обнаружены соединения, которые помогают организму приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды.

При этом ученый отметил, что иван-чай и вороника не включены в Государственную фармакопею РФ как лекарственное сырье. Однако в Кольском научном центре первое растение применяют в разработанной им косметике.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова заявила, что дайкон, редис и огурцы способны дать урожай, если посадить их в июле – начале августа. По ее словам, до осени можно каждые две недели собирать старую и подсеивать новую зелень, в частности шпинат и кинзу.

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