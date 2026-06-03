Эксперт Комкова: россиянам грозят штрафы за клен и люпин на даче

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Российским дачникам грозят штрафы за наличие клена и люпина на участках. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на члена совета ассоциации бухгалтеров Северной столицы, руководителя бухгалтерского бюро Дарью Комкову.

Она указала, что в рамках контроля за распространением инвазивных растений дачники должны самостоятельно отслеживать и уничтожать на своей территории не только американский клен и люпин, но и борщевик, золотарник, рейнутрию.

Штрафы для физлиц за неисполнение этих требований составляют от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам грозят штрафы до 100 тысяч рублей, а организациям – до 700 тысяч рублей. Кроме того, штраф за неухоженный и заброшенный участок составляет от 300 до 500 рублей, за накопление мусора – от 2 до 5 тысяч рублей для физлиц и до 50 тысяч рублей для организаций.

Также с марта текущего года в России ввели строгие регламенты по высоте и типам ограждений. Забор, по словам эксперта, должен соответствовать требованиям СНТ и местного муниципалитета. Обычно приоритет отдается материалам, пропускающим свет, включая сетку-рабицу.

"Установка глухих высоких заборов возможна только с согласия общего собрания. Несоблюдение может привести к судебным разбирательствам", – указала специалист.

Кроме того, разводить огонь на участке можно только на расстоянии не менее 7,5 метра от строений. Рядом с очагом не должно быть хвойных деревьев, но обязаны быть вода, песок или огнетушитель. Кроме того, разводить огонь можно только в мангалах, печах или бочках с металлической сеткой.

Штраф за нарушение данных требований составит 2–3 тысячи рублей, а при повторном нарушении граждан оштрафуют до 15 тысяч рублей. В случае возникновения пожара с ущербом не исключена и уголовная ответственность, резюмировала Комкова.

Ранее эксперты напоминали, что дома или на огороде запрещено выращивать ипомею, гавайскую розу и психотрию зеленую. В некоторых растениях содержатся наркотические или психотропные вещества, которые представляют угрозу для здоровья людей. Некоторые декоративные культуры содержат сильные галлюциногены и яды.

