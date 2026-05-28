В России ввели запрет на использование открытого огня под кронами деревьев

Фото: 123RF.com/fototocam

В России вводится запрет на использование открытого огня на торфяниках, в хвойных молодняках, местах заготовления древесины и под кронами деревьев. Соответствующее постановление правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Запрет будет действовать после схода снега до установления дождливой погоды осенью или образования снежного покрова в лесах.

При этом использование огня в других местах допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. После огонь должен тщательно засыпаться землей или заливаться водой до полного прекращения тления.

Кроме того, запрещено бросать в лесу горящие спички, окурки, золу из курительных трубок, а также стеклянные бутылки и банки. Во время охоты нельзя применять пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять в лесу промасленные и пропитанные бензином или керосином вещи.

Постановление вступит в силу с 1 сентября этого года и будет действовать до 1 сентября 2032-го.

Ранее россиян предупредили, что пикник с разведением костра в парке или лесу может обернуться штрафом до 60 тысяч рублей. За стандартное нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено предупреждение либо штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Данная сумма увеличится, если сжигаются лесная подстилка или другие горючие материалы на участке без минерализованной полосы.