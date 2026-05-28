Первая ракетка мира Янник Синнер вылетел с Roland Garros

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер покинул Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), проиграв аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло, который занимает 56-е место в мировом рейтинге. Игра состоялась в Париже.

Матч второго круга завершился со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1. Своим проигрышем Синнер прервал серию из 30 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов.

При этом он доигрывал матч с плохим самочувствием из-за жары.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла американку Маккартни Кесслер во втором круге турнира Большого шлема Roland Garros. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Шнайдер была посеяна под 23-м номером, а у Кесслер был 48-й номер посева. В третьем круге россиянка сыграет с украинкой Александрой Олейниковой.