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22 июля, 13:46

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"Газета.ру": налоговая задолженность бизнесов Григория Лепса превысила 600 тыс руб

Налоговая задолженность бизнесов Григория Лепса превысила 600 тыс руб – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Налоговая задолженность двух компаний, учредителем которых является певец Григорий Лепс, превысила 600 тысяч рублей, выяснила "Газета.ру".

Согласно данным сервиса Rusprofile, фирма "Лофт Групп", 80% акций которой принадлежит артисту, задолжала 390 тысяч рублей, а ООО "Пить" – 225 тысяч рублей.

Всего Лепс числится учредителем в восьми организациях. Он занимается ресторанным и курортным бизнесом, производством очков, а с 2024 года – добычей руд и песков драгоценных металлов.

В июне 2026 года одна из компаний певца получила лицензию на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.

При этом финансовые показатели многих организаций Лепса в 2025 году упали. При выручке в 322 миллиона рублей совокупная прибыль всех его компаний ушла в минус на 226 миллионов рублей.

Ранее Лепс рассказал о желании усыновить детей. По словам артиста, он бы хотел взять на воспитание двух, а если получится – то и трех. Он отметил, что даст им свои отчество и фамилию.

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