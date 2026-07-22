Путин сообщил о росте ВВП России на 0,2% за 5 месяцев 2026 года

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За первые 5 месяцев 2026 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 0,2%. Об этом Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в Кремле.

"По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос, находится в позитивной зоне – 0,3%", – добавил лидер страны.

Путин также охарактеризовал состояние ключевых отраслей экономики страны как устойчивое. Глава государства добавил, что устойчивость сохраняется, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и некоторых других секторах.

Вместе с тем в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей, указал президент, отметив важную роль увеличения бюджетных доходов.

Текущая экономическая ситуация в России остается в целом стабильной, подчеркивал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, о трудностях в экономике всем хорошо известно, но они не носят критического характера. При этом пресс-секретарь президента РФ выражал уверенность в том, что темпы роста экономики государства в данный момент недостаточны.

