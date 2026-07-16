Песков заявил, что экономическая ситуация в РФ в целом стабильна

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Текущая экономическая ситуация в России остается в целом стабильной, Владимир Путин и правительство отслеживают все проблемные моменты и принимают взвешенные решения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера", – добавил Песков.

Владимир Путин постоянно обсуждает положение дел в экономической сфере вместе с представителями правительства. Президент и кабмин понимают, что нужно делать для выправления ситуации, сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность в том, что темпы роста экономики государства в данный момент недостаточны. В это же время международная экономика в целом также находится "скорее в плачевном состоянии". Песков объяснил, что это происходит из-за последствий конфликтов, включая ситуацию в Персидском заливе.

"Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. Конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной", – отметил представитель Кремля.

Ранее Путин заявлял, что ключевая ставка в РФ в дальнейшем должна снижаться. Свой вывод он сделал на основе макроэкономических показателей и стабильности экономики. Президент РФ также назвал процесс постепенного снижения ставки естественным.

