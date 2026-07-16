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16 июля, 14:50

Происшествия

Мать с дочерью застряли в лифте поликлиники в Югре на 12 часов

Фото: 123RF.соm/zephyr18

В поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа мать и дочь застряли в лифте поликлиники на 12 часов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

В полицию обратился мужчина, который заявил о пропаже супруги и дочери. Они отправились в поликлинику и долгое время не возвращались. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что женщина с девочкой вошли в здание, но не выходили из него.

При осмотре помещений сотрудница полиции услышала тихий зов из лифтовой зоны. Выяснилось, что мать и дочь застряли в лифте. Из-за перебоев сотовой связи они не могли позвонить и сообщить о случившемся.

Сотрудники МЧС вскрыли двери лифта и вызволили застрявших. Пострадавшим оказали экстренную медицинскую и психологическую помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Токио более 1 200 человек застряли на смотровой площадке телебашни Skytree из-за поломки лифта. Он остановился на высоте около 30 метров, заблокировав внутри 20 человек почти на 6 часов. Попытки возобновить его движение не увенчались успехом. Спасатели подняли соседний лифт на тот же уровень и соорудили специальный переход – мостик длиной около метра с поручнями.

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