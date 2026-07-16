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16 июля, 18:45

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Врач Харина предупредила об атрофии слизистой носа из-за сосудосуживающих капель

Врач предупредила об опасности использования сосудосуживающих капель

Фото: depositphotos/lesley2692

Сосудосуживающие и гормональные спреи при неправильном применении способны вызвать атрофию слизистой и привести к перфорации в носовой перегородке. Об этом Москве 24 рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что у москвички образовалось отверстие в носовой перегородке из-за неправильного и продолжительного использования назального препарата. По словам Хариной, такие последствия действительно возможны, хотя на практике случаются довольно редко.

"Дело в том, что местные гормональные, а также сосудосуживающие капли способны при длительном использовании вызывать атрофию слизистой", – пояснила она.

В результате образуются язвы, сухие корочки, и, если их сковырнуть, можно вызвать перфорацию ткани.
Дарья Харина
врач-отоларинголог

Поэтому ни в коем случае нельзя трогать сухую перегородку носа. Лучше просто увлажнять ее для профилактики, например, растворами на основе морской воды, посоветовала эксперт.

"К тому же опытные врачи всегда предостерегают от направления наконечника распылителя в сторону перегородки носа, чтобы не провоцировать механическое раздражение слизистой. Избежать этого помогает техника "крест-накрест": надо брызгать в правую ноздрю левой рукой, а в левую – правой и целиться в сторону наружного угла глаза", – пояснила Харина.

Но главной ошибкой пациентов врач назвала самостоятельное и бездумное использование препаратов.

Те же сосудосуживающие капли можно применять не более 3–5 дней, в противном случае формируется медикаментозная зависимость, и нос вообще перестает дышать. В итоге пациенты начинают использовать такие препараты годами. Они могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, повышать давление, а также вызывать головные боли.
Дарья Харина
врач-отоларинголог

Некоторые также ошибочно используют антибактериальные препараты, однако они нужны только в определенных случаях и при вирусной инфекции не помогают. В итоге получается, что человек нарушает собственную микрофлору и ослабляет местный иммунитет, отметила эксперт.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко посоветовала при первых признаках ОРВИ, таких как насморк и боль в горле, воздержаться от купания. Следует подождать 2–3 дня и, если состояние улучшится, продолжить водные процедуры.

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