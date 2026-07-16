В Курской области ехавшая на мопеде девушка пострадала из-за атаки дрона ВСУ

Украинский дрон атаковал в Курской области девушку, которая ехала на мопеде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Все произошло в деревне Рыжевке Рыльского района. По словам Хинштейна, 26-летняя местная жительница получила осколочные ранения живота, груди и бедра. Ее госпитализировали в Курскую областную больницу.

"Наши врачи приложат максимум, чтобы как можно скорее поставить ее на ноги", – подчеркнул глава региона.

Ранее Хинштейн сообщал о гибели в Курской области 36-летней женщины из-за удара украинского БПЛА. ВСУ атаковали административное здание в поселке Хомутовка.