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16 июля, 08:23

Происшествия

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали 5 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пять человек пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона в MAX.

"В городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы. В хуторе Церковный Белгородского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое мужчин", – говорится в сообщении.

В частности, 13-летняя девочка получила ранения шеи и голени, а у ее 16-летней сестры ранено плечо. Другую 18-летнюю девушку с осколочным ранением направили в белгородскую больницу. Пострадавших в хуторе Церковном после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее 36-летняя женщина погибла в результате удара украинского дрона по административному зданию в поселке Хомутовка Курской области. Мирная жительница получила тяжелые ранения. Родственники доставили ее в больницу, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

До этого 2 человека скончались в результате атак ВСУ по 10 муниципалитетам ЛНР.Кроме того, три человека получили ранения при ударах по Новоайдарскому, Троицкому и Сватовскому округам. Еще одна женщина была травмирована в результате атаки автомобиля в Лисичанске. Также в Луганске был зафиксирован прилет дрона по крыше магазина.

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