Рособрнадзор: в РФ не планируют отказываться от ЕГЭ по обществознанию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Отказ от единого государственного экзамена по обществознанию в России не обсуждается. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Потому что ряд специальностей, например, юриспруденция, право – там обществознание является одним из таких базовых предметов, который им нужен", – приводит слова Музаева РИА Новости.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее объявил о сокращении часов на уроки обществознания в школах. Речь идет примерно о 30% часов, которые перенаправили на более глубокое изучение истории России и мировой истории.

Также со следующего учебного года школьники 9–10-х классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Причем в пособии для 9-го класса появился параграф, посвященный религии.

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, продолжительность образовательных курсов по обществознанию сокращена без ущерба смыслу. Он подчеркнул, что все лучшее из прежней программы было сохранено.