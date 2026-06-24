Мединский заявил, что курс по обществознанию был сокращен без ущерба смыслу

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Продолжительность образовательных курсов по обществознанию сокращена с 6 до 3 лет без ущерба смыслу. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает ТАСС.

По его словам, все лучшее из прежней программы было сохранено.

"<…> касательно общества, экономики, государства, права – оставлено, но существенно переработано в пользу реального практического смысла, практической пользы", – сказал Мединский в ходе сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции" на ПМЮФ.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов объявил о сокращении часов на уроки обществознания в школах накануне. Речь идет примерно о 30% часов, которые перенаправили на более глубокое изучение истории России и мировой истории.

Также со следующего учебного года школьники 9–10-х классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Причем в пособии для 9-го класса появился параграф, посвященный религии.