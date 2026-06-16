Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 13:13

Общество

Параграф по религии появился в новом учебнике по обществознанию за 9-й класс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В новом российском учебнике по обществознанию за 9-й класс появился параграф, посвященный религии, передает ТАСС.

В эпиграфе используется цитата известного русского мыслителя XX века Павла Флоренского: "Религия есть – или по крайней мере притязает быть – художницей спасения, и дело ее – спасать".

Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на несколько подразделов:

  • "Религия как часть культуры";
  • "Мировые религии";
  • "Православие";
  • "Свобода совести".

Кроме того, текст дополнен изображениями кафедрального собора храма Христа Спасителя в Москве, картины Александра Иванова "Явление Христа народу", иконы Андрея Рублева "Святая Троица", Иволгинского дацана и мечети "Сердце Чечни".

Данный учебник вышел под редакцией председателя Совбеза, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. В прошлой версии учебника под редакцией Леонида Боголюбова такого абзаца не было.

С 1 сентября школьники 9–10-х классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Как отметила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова, внедрение единой методики преподавания таких предметов, как история, литература и обществознание, способствует формированию у учащихся целостного представления о культурном и историческом наследии страны, а также о ее духовно-нравственных ценностях.

"Новости дня": Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Читайте также


образованиерелигияобщество

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика