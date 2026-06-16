Параграф по религии появился в новом учебнике по обществознанию за 9-й класс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В новом российском учебнике по обществознанию за 9-й класс появился параграф, посвященный религии, передает ТАСС.

В эпиграфе используется цитата известного русского мыслителя XX века Павла Флоренского: "Религия есть – или по крайней мере притязает быть – художницей спасения, и дело ее – спасать".

Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на несколько подразделов:



"Религия как часть культуры";

"Мировые религии";

"Православие";

"Свобода совести".

Кроме того, текст дополнен изображениями кафедрального собора храма Христа Спасителя в Москве, картины Александра Иванова "Явление Христа народу", иконы Андрея Рублева "Святая Троица", Иволгинского дацана и мечети "Сердце Чечни".

Данный учебник вышел под редакцией председателя Совбеза, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. В прошлой версии учебника под редакцией Леонида Боголюбова такого абзаца не было.

С 1 сентября школьники 9–10-х классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Как отметила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова, внедрение единой методики преподавания таких предметов, как история, литература и обществознание, способствует формированию у учащихся целостного представления о культурном и историческом наследии страны, а также о ее духовно-нравственных ценностях.

