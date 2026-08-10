Трехлетний мальчик попал под колеса электросамоката на востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Трехлетний мальчик пострадал в результате наезда электросамоката на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на 9-я Парковой улице. По данным ведомства, юноша 2008 года рождения, управляя арендованным электросамокатом, двигался по тротуару и сбил ребенка.

В результате мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии.

Ранее подросток на электросамокате пострадал в ДТП в Зеленоградском административном округе Москвы. При этом ребенок не имел права управления электросамокатом. После аварии его доставили в медучреждение.

До этого в Нижнем Тагиле 14-летний подросток взял автомобиль своей матери и сбил 56-летнего мужчину на пешеходном переходе. Сам водитель не пострадал. Он был пристегнут ремнем безопасности и трезв.