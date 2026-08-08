Подросток на авто сбил пешехода в Нижнем Тагиле

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Свердловской области"

В Нижнем Тагиле 14-летний подросток без водительского удостоверения взял автомобиль своей матери и сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 7 августа на улице Советской. Подросток взял лежавшие дома ключи от машины и сел за руль автомобиля ВАЗ-21102. Юноша наехал на 56-летнего пешехода. Пострадавший госпитализирован с различными травмами.

Сам водитель не пострадал, он был пристегнут ремнем безопасности и трезв. Сотрудникам Госавтоинспекции он рассказал, что водить его учили друзья.

Решается вопрос о привлечении матери подростка к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Ей придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа за передачу автомобиля лицу без водительского удостоверения.

Ранее 16-летний подросток за рулем "Газели" устроил ДТП на 67-м километре МКАД. Он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. После аварии юноша был доставлен в больницу. Также известно, что в автомобиле находился 17-летний друг водителя.

