28 июля, 16:17Происшествия
Подросток за рулем "Газели" устроил ДТП на МКАД
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
16-летний подросток за рулем "Газели" устроил ДТП на МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел утром в понедельник, 28 июля, на 67-м километре МКАД. По данным ведомства, молодой человек, находясь за рулем "Газели", потерял управление и въехал в железобетонное ограждение.
В результате подросток был доставлен в больницу. В момент ДТП в автомобиле также находился его 17-летний друг. О его состоянии не сообщается.
Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия.
Ранее мотоциклист погиб в ДТП в Москве. Авария произошла на Кировоградской улице. По данным столичной Госавтоинспекции, мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Hyundai.
ДТП с участием мотоциклиста произошло на ТТК возле "Москва-Сити"