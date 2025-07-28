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28 июля, 16:17

Происшествия

Подросток за рулем "Газели" устроил ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

16-летний подросток за рулем "Газели" устроил ДТП на МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел утром в понедельник, 28 июля, на 67-м километре МКАД. По данным ведомства, молодой человек, находясь за рулем "Газели", потерял управление и въехал в железобетонное ограждение.

В результате подросток был доставлен в больницу. В момент ДТП в автомобиле также находился его 17-летний друг. О его состоянии не сообщается.

Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее мотоциклист погиб в ДТП в Москве. Авария произошла на Кировоградской улице. По данным столичной Госавтоинспекции, мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Hyundai.

ДТП с участием мотоциклиста произошло на ТТК возле "Москва-Сити"

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