Более 20 туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Башкортостана"

Более 20 человек пострадали в результате аварии с туристическим автобусом в Башкирии. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

По его словам, 15 пострадавших доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Состояние двух из них оценивается как тяжелое, остальных – средней тяжести.

Для оказания медицинской помощи на работу дополнительно вызвали врачей и медсестер. Кроме того, решается вопрос об эвакуации пострадавших в Уфу.

"Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение. В Кигинскую ЦРБ доставили одиннадцать пассажиров, после осмотра их направили на амбулаторное лечение. Пострадавшие продолжают поступать в медучреждения", – указал глава ведомства.

Также в селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения.

Автобус опрокинулся в Кигинском районе на 35-м километре автомобильной дороги Малояз – Верхние Киги 27 июля. Предварительно, 38-летний житель Удмуртии, управляя автобусом Higer не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились 40 пассажиров.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

