Автобус с 40 пассажирами опрокинулся в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Башкортостана"

Автобус, в котором находилось 40 человек, опрокинулся в Башкирии. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла в Кигинском районе на 35-м километре автомобильной дороги Малояз – Верхние Киги. Предварительно, 38-летний житель Удмуртии, управляя автобусом Higer не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Как уточнила пресс-служба регионального управления СК РФ, в результате ДТП есть пострадавшие. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее в Дагестане 21 человек пострадал в результате ДТП с участием грузовика. Среди них оказались 18 детей. Всех раненых госпитализировали.

Еще одна авария произошла в Новосибирской области, где семь человек погибли после столкновения двух автомобилей. Местом аварии стал 290-й километр федеральной трассы К-17.

