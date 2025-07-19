Более 20 человек пострадали в ДТП с грузовиком в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

В Дагестане 21 человек пострадал в результате ДТП с участием грузовика УАЗ-3303, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"В результате ДТП в Гунибском районе, по предварительным данным, пострадал 21 человек, из них 18 детей. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок", – рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что всех раненых госпитализировали в центральную районную больницу. Кроме того, организуется транспортировка пострадавших на медицинском вертолете в стационары Махачкалы.

Ранее шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии в Омске. Предварительно, водитель автобуса двигался по маршруту № 125, однако не рассчитал габариты и столкнулся с припаркованной грузовой машиной. Всего в момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров.