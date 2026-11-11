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11 ноября, 17:28

Происшествия

Руководителя узла связи мошенников в ЛНР будут судить за хищения у жителей 75 регионов

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Уголовное дело в отношении одного из руководителей телекоммуникационного подразделения, работавшего в Луганской Народной Республике на сеть дистанционных мошенников, направлено в суд. Об этом в MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции узнали о действиях мошенников более года назад. Расследование в отношении одного из организаторов узлов связи было выделено в отдельное производство и завершено. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По информации следователей, система связи обеспечивала трафик российских номеров для кол-центров из недружественных стран. Благодаря этому аферисты похитили денежные средства у жителей 75 российских регионов.

Мужчина обвиняется по статьям об организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, краже, незаконном образовании юрлица или госрегистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя. В отношении еще 11 фигурантов идут следственные действия.

По словам Волк, у подразделения была строгая иерархия. В схемах были задействованы в том числе дроповоды, бухгалтеры, менеджеры, технические специалисты. Всего правоохранители установили обстоятельства 622 эпизодов преступной деятельности.

Ранее Останкинский районный суд Москвы вынес приговор троим фигурантам дела о работе сим-боксов для мошенников. Злоумышленников признали виновными в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика. В зависимости от роли участники процесса получили от 1,5 до 2 лет колонии и штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.

"Московский патруль": в Москве и Оренбурге задержали мошенников из кол-центра

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