Движение временно закрыто на ряде улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице временно ограничили движение транспорта на нескольких участках дорог. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

В частности, проезд закрыт на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в направлении центра, а также на съездах с внешней и внутренней сторон МКАД на Киевское шоссе, а также с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект.

Кроме того, ограничения действуют на съездах с проспекта Вернадского и с улицы Академика Анохина на Ленинский проспект, а также на съездах с внутренней и внешней сторон Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинский проспект. Нет возможности проехать в том числе на улицах Миклухо-Маклая, Лобачевского и Удальцова в районе Ленинского проспекта, на улице Знаменке по направлению в центр.

Ранее москвичей уже предупреждали о перекрытиях 11 ноября. В связи с этим в Дептрансе рекомендовали водителям заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться метро.

Тех, кто все же решит передвигаться на автомобилях, призвали закладывать дополнительное время на дорогу. Выезжать посоветовали после 20:00.