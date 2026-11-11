Черновик речи Мартина Лютера Кинга выставили на аукцион за 10 млн долларов

Фото: christies.com

Единственный известный рукописный вариант знаменитой речи Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта" выставили на аукцион за более чем 10 миллионов долларов. Об этом сообщил торговый дом Christie's.

Семь страниц синих чернил, исправлений и пометок правозащитник оставил в вашингтонском отеле Willard в ночь перед выступлением на "Марше на Вашингтон за рабочие места и свободу" 28 августа 1963 года.

Десятилетиями документ хранился в письменном столе Эдварда Клейтона, одного из спичрайтеров и советников правозащитника. В 2024 году его обнаружила вдова Клейтона – Ксернона.

Торги пройдут 22 января 2027 года. Все вырученные средства направят благотворительным организациям, в том числе Центру Кинга в Атланте и Фонду Ксерноны Клейтон, которые продолжают дело движения за гражданские права в США.

Исследователи отмечают, что знаменитые слова I Have a Dream, давшие название речи, отсутствуют как в рукописи, так и в ее напечатанном варианте. Кинг произнес эту фразу экспромтом.

Ранее сообщалось, что 12 ноября на торги выставят световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в сцене из фильма "Звездные войны: Империя наносит ответный удар", где Люк Скайуокер лишается руки. Лот оценили в один миллион долларов. Вместе с ним аукционный дом Heritage Auctions предложит мечи Энакина Скайуокера и Оби-Вана Кеноби, а также бластер Бобы Фетта из той же франшизы.