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09 октября, 20:53

Культура

Световой меч Дарта Вейдера из "Звездных войн" выставят на аукцион

Фото: кадр из фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории"; режиссер – Гарет Эдвардс; производство – Allison Shearmur Productions, Black Hangar Studios, Lucasfilm Ltd.

Световой меч Дарта Вейдера, который присутствовал в сцене с отрубанием руки Люка Скайуокера в кинокартине "Звездные войны: Империя наносит ответный удар", будет выставлен на торги 12 ноября. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

Лот оценивается в миллион долларов. Уточняется, что меч использовался в двух частях франшизы и создавался специально для съемок боевых сцен.

Вместе с тем на торги выставят световые мечи Энакина Скайуокера и Оби-Вана Кеноби из фильма "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов", а также бластер Бобы Фетта из части "Империя наносит ответный удар".

Ранее сообщалось, что на аукционе планируют продать топор из фильма Стэнли Кубрика "Сияние". Он использовался в сцене, где герой актера Джека Николсона прорубил дверь в комнату, в которой прятались его супруга и сын. Первоначальная цена составляет 30–50 тысяч фунтов стерлингов (39,7–66 тысяч долларов).

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