Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снегопад и порывистый ветер ожидаются в Москве в среду, 25 ноября. На дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр.

В дневные часы воздух в столице прогреется до отметки от минус 2 до 0 градусов. К ночи температура опустится до минус 5 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. В отдельных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 738–742 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье днем ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночное время местами похолодает до минус 6 градусов.

В связи с непогодой московских автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться метро. Это поможет снизить нагрузку на дороги и облегчит движение тем, кому машина действительно необходима, например врачам.