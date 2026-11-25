Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко​

Москвичей призвали пересесть на метро из-за ухудшения погодных условий. В среду, 25 ноября, снег будет идти в течение всего дня, а к вечеру загруженность дорог может вырасти до 8 баллов. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

В ведомстве отметили, что поездки на автомобиле в таких условиях могут занять значительно больше времени. Метро, в отличие от наземного транспорта, продолжит работать по расписанию независимо от погоды.

Автомобилистам, которые все же планируют воспользоваться личным транспортом, рекомендовали добавить к привычному времени в пути не менее 30 минут. В департаменте также призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

В свою очередь, комплекс городского хозяйства заявил, что городские службы ликвидируют последствия снегопада ночью и ранним утром 25 ноября специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков цикл повторят.

Кроме того, в городе от снега очищают улично-дорожную сеть. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам. Горожан попросили быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

Ранее сообщалось, что днем 25-го числа воздух в столице прогреется до минус 2 – 0 градусов. К ночи температура опустится до минус 5 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, а в отдельных районах его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Также в ГД назвали сроки уборки тротуаров во время снегопада. Например, тротуары во время снегопада следует очищать каждые 30 минут или каждые 3 часа. Это зависит от температуры воздуха и интенсивности пешеходного движения. Кроме того, проходы к подъездам, пешеходные дорожки и проезды для транспорта экстренных служб необходимо поддерживать в безопасном состоянии, не допуская образования наледи и снежных завалов.