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08 октября, 16:46

Шоу-бизнес

Куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на аукцион в Абу-Даби

Фото: juliensauctions.com

Оригинальную черно-красную куртку певца Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на торги в Абу-Даби в декабре. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на PR Newswire.

Аукцион Michael Jackson: The Fashion Legacy пройдет 7 декабря в отеле Rosewood Abu Dhabi. Куртка станет одним из главных лотов мероприятия. Ее создала дизайнер Дебора Надулман Лэндис в 1983 году.

Помимо куртки, на аукционе представят черные кожаные лоферы Florsheim, которые певец носил во время съемок и репетиций Thriller. К ним прилагается письмо с автографом Джексона, адресованное хореографу клипа Майклу Питерсу.

Еще одним лотом станет украшенная стразами перчатка, в которой Джексон выступал на Motown 25. Ее оценочная стоимость составляет 600–800 тысяч долларов (51,6–68,8 миллиона рублей).

Кроме того, на торги выставят вторую пару черных лоферов Florsheim. Их певец использовал во время репетиций выступления, на котором впервые продемонстрировал знаменитую лунную походку. Лот оценивается в 60–80 тысяч долларов (5,16–6,88 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что на торги аукционного дома Bonhams в Лондоне выставят топор, которым герой актера Джека Николсона прорубил дверь в комнату, где прятались его жена и сын в фильме Стэнли Кубрика "Сияние". Лот оценивается в 30–50 тысяч фунтов стерлингов – 39,7–66 тысяч долларов.

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