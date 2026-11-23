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Москва планирует инициировать общение с представителями Европы, чтобы понять, насколько они являются "коалицией желающих мира". Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, России необходимо разобраться, насколько позиция европейцев соотносится с задачей наладить процесс по урегулированию кризиса на Украине. Официальный представитель Кремля добавил, что Москва хочет понять, насколько "коалиция желающих" придерживается мира, а не продолжения конфликта.

Ранее Владимир Путин заявил, что американская сторона настойчиво просит Россию согласиться на участие европейцев в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Президент отметил, что обсуждать безопасность Европы без нее самой было бы странно, однако сначала нужно понять, с чем европейцы придут на эти переговоры.

В свою очередь, заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что возможность приезда европейских переговорщиков в Москву обсуждается. При этом дипломат подчеркнул, что потенциальный визит представителей Великобритании, Германии и Франции не означает их присоединения к переговорам по Украине.

По его словам, Москва ожидает реакции европейских переговорщиков на направленное им приглашение. Соответствующее предложение передали по дипломатическим каналам.