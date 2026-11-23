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В Калининграде мужчина остался жив после выстрела в голову и как минимум четырех ножевых ранений, ему удалось убежать от нападавшего, сообщили в пресс-служба областного суда.

По данным следствия, в ночь на 11 ноября между двумя местными жителями произошла ссора. В ходе конфликта 41-летний Ю. попытался убить 27-летнего П., выстрелив ему в голову и нанеся удары ножом. Однако потерпевший смог убежать, из-за чего злоумышленник не довел свой умысел до конца.

Нападавшему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство". Московский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 января 2027 года.

Ранее сообщалось о расследовании убийства жительницы Тюменской области, в котором подозревают ее бывшего мужа. По версии следствия, мужчина заранее подготовился к преступлению: арендовал автомобиль и взял охотничий карабин с глушителем и оптическим прицелом. Вечером он приехал к дому экс-супруги, дождался ее и открыл стрельбу. Затем вывез тело в лесной массив и попытался скрыть его, используя серную кислоту.

