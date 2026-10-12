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12 октября, 17:12

Происшествия

Жительнице Владимирской области и двум ее дочерям предъявили обвинения в убийстве девушки

Фото: MAX/"Следком Владимирской области"

39-летней жительнице Судогды, ее 17-летней и 20-летней дочерям предъявили обвинения в убийстве девушки под Владимиром. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по области в MAX.

По версии следствия, 6 октября 21-летняя погибшая пришла в гости к одной из обвиняемой в квартиру на улице Пролетарской в Судогде. Вместе они выпили алкоголь, а затем фигурантка на почве ревности предъявила девушке претензии и стала избивать ее.

Затем присоединились ее мать, младшая сестра и молодой человек, который жил с ними. Поочередно они нанесли потерпевшей множественные удары руками, ногами, деревянным ящиком и стулом, а после обрили волосы.

Увидев, что девушка умерла, они перенесли ее тело и вещи в лес. Потом обвиняемые сделали уборку в квартире, продали личные вещи, чтобы получить деньги на дорогу, сменили место жительства, после чего вовсе уехали из области.

Фигурантов задержали на территории Белгородской и Ярославской областей. Их допросили. Соучастникам предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Следствие просит суд заключить всех под стражу.

Ранее в Самаре 55-летнего местного жителя приговорили к 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 35-летней знакомой с особой жестокостью. Мужчина нанес ей не менее 54 ударов молотком и топориком.

По данным следствия, нападавший выпивал алкоголь с потерпевшей у себя дома. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт: хозяин счел одно из высказываний гостьи в свой адрес оскорблением и ударил ее по голове. Затем фигурант нанес ножом и топориком удары по голове и телу жертвы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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