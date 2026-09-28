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28 сентября, 17:27

Происшествия

Житель Великого Новгорода убил в больнице соседа по палате из-за "голосов в голове"

Фото: vnovgorod.sledcom.ru

В Великом Новгороде 49-летний мужчина убил своего 84-летнего соседа по больничной палате по приказу "голосов в голове". Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Отмечается, что оба мужчины находились на лечении в больнице в начале сентября. В один из дней обвиняемому показалось, что он находится в квартире своих родителей, а не в палате.

Увидев незнакомого мужчину, он по приказу "голосов" сначала распылил ему в лицо перцовый баллончик, а после ударил ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.

В региональной прокуратуре уточнили, что обвиняемого арестовали на два месяца.

Ранее суд в Алтайском крае приговорил 40-летнего жителя Рубцовска к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима за смертельное избиение знакомого мясорубкой. Инцидент произошел в мае этого года. Мужчина распивал спиртное у себя дома с 50-летним знакомым. Между ними возник конфликт, переросший в драку.

Затем обвиняемый взял мясорубку и не менее трех раз ударил потерпевшего по голове. Мужчина скончался в больнице.

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