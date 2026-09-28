OTP Bank может полностью уйти с российского рынка до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Венгерская банковская группа OTP пересматривает стратегию работы в России и рассматривает возможность полного ухода с рынка. Окончательное решение планируется принять до конца года, сообщает Life.ru со ссылкой на гендиректора OTP Group Петера Чаньи.

По словам Чаньи, пересмотр подхода связан в том числе с растущим интересом группы к странам Балтии и ограниченными возможностями для дальнейшего вывода дивидендов из российского бизнеса.

При этом OTP Bank пока продолжает работать в России и не объявлял о принятом решении покинуть рынок. За последние годы численность сотрудников российского подразделения уменьшилась примерно на четверть, а число отделений – на 40%. Сейчас бизнес практически полностью сосредоточен на розничном потребительском кредитовании, тогда как корпоративное кредитование было прекращено после 2022 года.

На официальном сайте OTP также говорится, что группа ранее предпринимала попытку выйти из российского бизнеса, однако реализовать ее не удалось из-за изменения регуляторных условий. При этом банк продолжал сокращать российскую экспозицию и выводить дивиденды. В 2023–2024 годах, по данным группы, из России было выведено 460 миллионов евро дивидендов.

Одновременно OTP расширяет присутствие в странах Балтии. В июле группа заключила соглашение о покупке Luminor – третьей по величине банковской группы региона с операциями в Эстонии, Латвии и Литве. После завершения сделки доля бизнеса OTP в еврозоне должна составить около половины операций группы, однако соглашение еще должно получить необходимые разрешения регуляторов.

Ранее сообщалось, что российские банки за январь – август 2026 года закрыли 1 370 дополнительных офисов. Подобных темпов сокращения сети не было уже несколько лет, а в среднем за месяц ликвидировали около 196 отделений, что вдвое больше прошлогоднего показателя и максимально как минимум за 7 лет.

По данным Центробанка, при сохранении динамики к концу года число закрытых офисов может превысить 2 тысячи, что станет рекордом за всю историю наблюдений.

