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17 августа, 06:58

Экономика

Банки РФ могут закрыть более 2 тысяч отделений в 2026 году

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российские банки могут закрыть более 2 тысяч отделений по итогам 2026 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

За январь – август этого года кредитные организации уже закрыли 1 370 дополнительных офисов. Подобного темпа сокращения сети за первые 8 месяцев года не наблюдалось уже несколько лет. В прошлый раз максимум был зафиксирован в 2021 году и составлял 894 закрытия. При этом в 2021 и 2022 годах банки ликвидировали 1 588 и 1 631 офис соответственно.

В среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 196 отделений. Этот показатель примерно вдвое превышает прошлогодний, а также является максимальным как минимум за последние 7 лет. При сохранении текущей динамики к концу 2026 года количество закрытых офисов может превысить 2 тысячи. Такой результат станет рекордным за всю историю наблюдений.

Итоговое число закрытий может оказаться еще выше: в мае и июне темпы сокращения были примерно на треть больше, чем в среднем за предыдущие месяцы.

Основная причина такого развития ситуации – изменение поведения клиентов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он пояснил, что большинство повседневных операций на сегодняшний день можно выполнять дистанционно через мобильные приложения и онлайн-сервисы, а необходимость в посещении офисов сохраняется в основном для сложных операций и работы с наличными.

Вместе с тем востребованность традиционных отделений постепенно снижается в связи с развитием цифровых каналов, системы быстрых платежей и финансовых платформ, отметил ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов Илья Ларин. По его словам, многие офисы, создававшиеся в период высокой зависимости клиентов от очного обслуживания, перестали быть экономически эффективными, поэтому банки оптимизируют расходы на содержание сети.

Ранее стало известно, что в январе – марте 2026 года граждане досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Примерно на каждую третью новую ипотеку приходилось одно досрочное погашение. В 90% случаев заемщики используют для этого собственные накопления. Остальные случаи связаны с рефинансированием задолженности в другом банке или продажей заложенной недвижимости.

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