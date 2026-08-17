Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 06:25

Общество

Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 17 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность и местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник, 17 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в городе будет в пределах от 23 до 25 градусов тепла, по области – от 21 до 26 градусов. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 12 градусов, а в Подмосковье – до плюс 10 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Потепление, которое ожидается на предстоящей неделе в Москве, станет последним всплеском летнего тепла. По словам синоптиков, уже в среду, 19 августа, в столицу придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным дождем.

При этом лето 2026 года в Москве может стать самым холодным с 2009 года. Максимальная температура воздуха в этом сезоне равнялась плюс 30,7 градуса и была зафиксирована 2 августа.

Летняя погода сохранится в Москве на предстоящей неделе

Читайте также


обществопогодагород

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика