Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 17 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность и местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник, 17 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в городе будет в пределах от 23 до 25 градусов тепла, по области – от 21 до 26 градусов. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 12 градусов, а в Подмосковье – до плюс 10 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Потепление, которое ожидается на предстоящей неделе в Москве, станет последним всплеском летнего тепла. По словам синоптиков, уже в среду, 19 августа, в столицу придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным дождем.

При этом лето 2026 года в Москве может стать самым холодным с 2009 года. Максимальная температура воздуха в этом сезоне равнялась плюс 30,7 градуса и была зафиксирована 2 августа.