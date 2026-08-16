Спасатели помогли двум тонущим людям на Борисовских прудах в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спасатели помогли двум тонущим людям на Борисовских прудах 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Днем во время патрулирования водоема работники поисково-спасательной станции "Борисовская" подняли из воды мужчину 1973 года рождения. Ему оказали первую помощь.

Вечером дежурная смена заметила пловца, который ушел под воду и не появился на поверхности. Спасатели вытащили молодого человека в 10 метрах от берега. Пострадавшего доставили на берег в бессознательном состоянии и начали сердечно-легочную реанимацию. После стабилизации состояния его госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее в Краснодарском крае была организована проверка по факту гибели 14-летнего подростка, который утонул в реке Кубани во время тренировки по гребле. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

