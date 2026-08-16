"Спартак" впервые за три года обыграл "Балтику" и догнал "Зенит" в РПЛ

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Московский "Спартак" впервые за три года одержал победу над калининградской "Балтикой" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Калининграде на стадионе "Ростех Арена", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Манфред Угальде, забивший на 20-й минуте, и Пабло Солари, оформивший победный гол на 49-й минуте. У хозяев мяч на счету Андрея Менделя, который сравнял счет на 23-й минуте. Голевую передачу на Угальде отдал новичок красно-белых Мирлинд Даку, для которого этот матч стал первым в стартовом составе и принес первое результативное действие в новой команде.

После четырех туров "Балтика" с шестью очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Спартак" с девятью баллами идет третьим. Красно-белые догнали по очкам "Зенит" и махачкалинское "Динамо", больше всех набрал "Краснодар" – 12 очков.

В следующем туре "Балтика" сыграет с казанским "Рубином", а "Спартак" встретится с "Зенитом".

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