Шварц остался доволен игрой "Динамо" после разгромного поражения от "Зенита" в РПЛ

Столичное "Динамо" уступило на выезде "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 0:3 в матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-лиги 16 августа. При этом хозяева почти весь матч провели в обороне, нанеся всего три удара за 90 с лишним минут, и все они стали голами. Как так вышло, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Москва) – 3:0 (2:0)

Фото: РИА Новости/Николай Полинин

Голы: Соболев 29, (с пенальти), 33, Глушенков, 87.

"Зенит": Адамов, Нино (Андраде, 46), Вега, Дивеев, Барриос, Вендел (Кондаков, 83), Джон Джон (Аугусто, 73), Мантуан, Соболев (Алип, 73), Глушенков, Педро (Дуглас Сантос, 78).

"Динамо": Расулов, Касерес (Скопинцев, 84), Рубенс, Осипенко, Дэвид Рикардо, Бителло, Маринкин, Фомин (Миранчук, 74), Артур Гомес (Окишор, 74), Тюкавин, Гладышев (Сергеев, 58).

Предупреждения: Андраде, 59; Глушенков, 69; Касерес, 80; Дэвид Рикардо, 86.

Посещаемость: 34 793 зрителя.

Первый матч "Зенита" после сенсационного поражения от новичка РПЛ столичной "Родины" (1:2), которое случилось неделей ранее. За второй тайм на команду Сергея Семака обрушился шквал критики, хотя до этого во всех матчах все было под контролем сине-бело-голубых. И тут – такая осечка.

Исправлять положение петербуржцам предстояло дома против другого столичного клуба – "Динамо". Соперника принципиально иного уровня, пусть и пока ищущего себя после возвращения на тренерский мостик Сандро Шварца. Немец начал свой камбэк не слишком уверенно, но затем бело-голубые одержали две победы подряд во всех турнирах.

"Зенит" шел выше "Динамо" в пока еще только зарождающейся таблице: у команды из Северной столицы после 3-х туров было 6 очков, у москвичей – 4. История противостояния клубов богатая, при этом летом между ними едва не состоялся громкий трансфер: форвард бело-голубых Константин Тюкавин вполне мог перебраться на берега Невы, однако сделка сорвалась.

Он же вполне мог огорчить своего несостоявшегося работодателя уже на 8-й минуте, да как! Голкипер "Динамо" Курбан Расулов выносил мяч от своих ворот, Тюкавин уже на чужой половине первым касанием подкинул мяч, а вторым пробил над головой вратаря хозяев Дениса Адамова – но и над перекладиной. Увы, потенциально один из самых красивых голов во всей РПЛ за последние годы не состоялся.

Москвичи в целом провели первый тайм куда более активно: наконец начал проявляться когда-то ставший фирменным высокий прессинг Шварца, что в первых играх случалось не всегда. "Зенит" жался, да так, что после 15 минут такого футбола Сергей Семак нервно показывал руками с бровки, что пора бы врубить контрпрессинг и выбираться из-под давления.

При этом футбол гостей не пестрил моментами – преобразовать преимущество во владении в россыпь голевых шансов не удалось. А вот "Зенит", как и положенному действующему чемпиону, использовал, по сути, две случившиеся ошибки оппонента из двух.

В первом случае был эпизод, спровоцировавший главного арбитра Артема Чистякова и VAR-бригаду выследить пенальти. В районе 25-й минуты нападающий "Зенита" Александр Соболев откликался на прострел слева и развернул защитника "Динамо" Дэвида Рикардо, а бразилец подбил ногу россиянина. Сам Соболев точку и реализовал – 1:0.

Вторая ошибка случилась немногим позже: на 33-й минуте "Зенит" разыграл мяч со своей половины с переводом на левый фланг, москвичи за мяч не зацепились, да еще и оголили зоны для быстрой атаки соперника. Вингер Максим Глушенков низом вырезал передачу на дальнюю штангу, и все тот же Соболев расстрелял ближний угол – 2:0.



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В тайме втором в игре "Динамо" появилось то, чего доселе практически не было – удары по воротам практически при каждом удобном случае. Заряжали порой солидно, работы у Адамова было предостаточно, но голкипер "Зенита" так и не пропустил. Как и в предыдущих встречах, нынешней версии бело-голубых не хватает качественного завершения имеющихся моментов. А, что самое тревожное, с начала сезона "молчит" Тюкавин: он полезен в подыгрыше, но в первую очередь форвард – это про голы. Их в активе Константина на данный момент нет.

"Зенит" же, поведя в счете в первые 45 минут, провел второй тайм в уже привычном для себя аккуратном рациональном режиме. Осторожность Семака дошла до того, что к 80-й минуте на поле в сине-бело-голубых футболках находилось целых шесть номинальных защитников. Курбан Расулов без работы почти весь тайм наблюдал за тем, как его команда тщетно пытается забить хотя бы один, а в итоге сам пропустил третий. На 87-й минуте Глушенков разыгрывал штрафной с правого края, а получилось, что закрутил мяч в дальний угол с отскоком от газона.

Гол плюс пас от Максима и дубль Соболева принесли "Зениту" уверенную победу по счету, но не идеальную по игре. Хозяева нанесли по воротам Расулова всего три удара, чего, по данным Opta, не было почти семь лет. Но в то же время пара Соболев – Глушенков просто в ударе: на их счету 9 голов сине-бело-голубых из 12-ти забитых петербуржцами в первых турах РПЛ (5 у Максима и 4 у Александра).

На 0:3 "Динамо" точно не наиграло, но это едва ли станет утешением для Сандро Шварца и компании. Главный тренер москвичей в эфире "Матч ТВ" назвал прошедшую игру странной.





Сандро Шварц главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Хорошо вошли в матч, были моменты, чтобы забить. Да, случился пенальти, потом второй мяч. На мой взгляд, команда хорошо отреагировала на это, продолжила создавать моменты. Мы принимаем этот результат, это путь, который нам нужно пройти. С точки зрения качества игры, на мой взгляд, команда выглядела хорошо.

При этом Шварц высказался о голевой засухе Тюкавина. По словам главного тренера "Динамо", Константин обязательно выйдет из этой ситуации, и забитые мячи придут как к нему, так и к его партнерам.

Визави наставника бело-голубых, главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил журналистам телеканала, что его команда тяжело двигалась.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Первую часть первого тайма "Динамо" контролировало матч, но после нашего забитого мяча появилось больше возможностей для контригры. Во втором тайме было много ситуаций, где могли сыграть лучше, но не хватило свежести. Это лучше, чем создавать много моментов и в итоге проиграть. Сегодня у нас было мало моментов, но смогли забить три мяча. Шесть защитников в конце? Их было четыре, потому что Дуглас Сантос играл в центре полузащиты, а Вега – выше на фланге.

"Зенит" после осечки в матче с "Родиной" снова завоевал три очка, тем самым набрав 9 и вплотную приблизившись к "Краснодару". Правда, команда Мурада Мусаева, в отличие от конкурентов, одержала в РПЛ четыре победы из четырех.

У "Динамо" же теперь – лишь одна победа в четырех стартовых турах РПЛ (еще одна была в Кубке). Понятно, что Шварц находится в процессе перестройки коллектива под свои принципы, да и трансферов на вход немец пока не получил. Но факт в том, что бело-голубые буксуют на старте сезона уже второй год подряд: в прошлом сезоне это привело к увольнению Валерия Карпина уже осенью. Причем последний за четыре тура набрал 5 очков, в то время как у немца за тот же отрезок их 4.

И впереди у Шварца тяжелейший календарь: встреча Кубка России с "Краснодаром" 19 августа, а затем сразу три столичных дерби в РПЛ против "Родины", "Локомотива" и "Спартака". А между вторым и третьим московским противостоянием затесалась еще и командировка в Грозный на игру Кубка против "Ахмата". Чтобы не завязнуть внизу таблицы, принципиальные изменения нужны немедленно.

