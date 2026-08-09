Карседо попросил прощения у фанатов "Спартака" за поражение в матче с "Краснодаром"

Московский "Спартак" дома уступил "Краснодару" со счетом 1:2 в 3-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-лиги 9 августа. Красно-белые забили уже на 2-й минуте, но мгновенно растеряли преимущество, так и не сумев восстановить статус-кво. О большой игре расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Краснодар" – 1:2 (1:2)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Угальде, 2 – Оласа, 5, Батчи, 11.

"Спартак": Максименко, Бабич (Даку, 68), Литвинов, Ву, Жедсон Фернандеш, Зобнин (Дмитриев, 83), Умяров, Маркиньос, Солари, Барко (Мартинс, 46), Угальде (Пруцев, 75).

"Краснодар": Агкацев, Вахания, Оласа, Жубал, Тормена, Кривцов, Черников (Ленини, 66), Кристиан (Пальцев, 86), Батчи, Дуглас Аугусто, Воробьев (Оздоев, 83).

Предупреждения: Черников, 21; Вахания, 77; Жедсон Фернандеш, 79; Жубал, 90+.

Посещаемость: 38 846 зрителей.

"Спартак" и "Краснодар" – битва лидеров РПЛ: в предыдущих двух турах москвичи и южане взяли максимум очков. При этом за час до игры подарок им внезапно преподнес "Зенит", сенсационно оступившийся дома в игре против новичка – столичной "Родины", уступив ей 1:2. Таким образом, победа давала шанс командам Хуана Карлоса Карседо и Мурада Мусева соорудить небольшой отрыв в таблице от прямого конкурента.

При этом лишь недавно утихли страсти после Суперфинала Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром", где трофей, в последствии разбитый в щепки, в серии пенальти был завоеван красно-белыми. Правда, с тех пор если у столичного клуба состав практически не претерпел изменений, то "Краснодар" в межсезонье закупился новичками, но в то же время продал своего лидера Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли". Плюс пока недоступен ведущий форвард Джон Кордоба, получивший травму в составе сборной Колумбии на чемпионате мира (через пару недель должен начать тренироваться без ограничений).

"Спартак" тоже не тушуется на трансферном рынке, пусть и закупается пока не так активно. Но последняя на данный момент сделка стала максимально громкой: на уходящей неделе красно-белые за 11 миллионов евро выписали из "Рубина" одного из самых ярких нападающих во всей лиге Мирлинда Даку. В старте он на матч с "Краснодаром" не вышел, но, на мой взгляд, после периода адаптации именно он для Карседо должен стать основным вариантом в атаке. Все-таки его конкурент по позиции Манфред Угальде забивает не так стабильно, как его албанский визави во времена выступления в Казани. А Ливая Гарсии в "Спартаке" так и вовсе теперь нет: тринидадец, когда-то ставший одним из самых дорогих трансферов клуба, толком не прижился и отправился в аренду в греческий "Панатинаикос".

Но уже на 2-й минуте Угальде показал, что просто так расставаться с местом в основе не намерен. Подача Маркиньоса слева, Манфред подставляет ногу и мяч летит в сторону голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева. В 9 случаях из 10 он бы просто зафиксировал сферу в руках, но на сей раз она предательски проскользнула в сетку. Безусловно, ошибка вратаря, но ведь костариканцу дали свободно пробить метров с 7-ми. Так или иначе 1:0 в пользу "Спартака".

Которые, правда, продержались совсем недолго. "Краснодар" уже к 11-й минуте не только отыгрался, но и повел. Оба гола пришли с левого фланга обороны – большой привет Жедсону Фернандешу, который отвечал за эту бровку. На 5-й партнеры вывели на удар Лукаса Оласу, и тот покатил низом в дальний угол. А на 11-й мяч в центре поля перелетел через голову Руслана Литвинова, его подобрал Никита Кривцов, пара передач до Жоау Батчи, левый вингер кладет из-за штрафной в дальний угол. Безумное начало.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Есть такое клише – "игра без центра поля". Но тут без него не обойтись: битва атака на атаку, мощная работа прессинга и стремительное движение мяча между футболистами. Голов до перерыва больше не случилось, но и без них было максимально весело.

Второй тайм стал противоположностью первого: бешеный темп стал потихоньку спадать, а у "Спартака" совершенно пропал креатив впереди. Залог последнего – четкая игра "Краснодара" в обороне. Как только кто-то из красно-белых получал мяч, у него на ногах тут же "висели" один-два футболиста соперника. Плюс москвичи остались без своего главного созидателя: Эсекьель Барко по сравнению со своей праймовой версией выглядел довольно блекло в первом тайме, а на второй не вышел вовсе из-за проблем со здоровьем. Карседо поменял аргентинца на Кристофера Мартинса, добавив тем самым мощи на втором этаже, но использовать это качество не получалось почти весь тайм из-за проблем с доставкой мяча вперед.

"Краснодар" же, кроме обороны, не забывал вылетать в роскошные контратаки, особенно через левый фланг, где Жедсона продолжал кошмарить Батчи. При этом у "быков" прекрасно работали стандарты и подбор на них: с одного из таких опорник гостей Александр Черников шикарно пробил под перекладину, и лишь прыжок Максименко спас хозяев от беды.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В попытке отыграться Карседо бросил в бой во втором тайме и Мирлинда Даку, но албанцу войти в такой матч, да еще и дебютный для себя в клубе, было крайне тяжело. Боролся, старался, даже нанес один удар головой в руки Агкацеву, но отличиться не получилось. Куда ближе к этому был Жедсон, который на 82-й минуте шикарно бил из-за штрафной в дальний угол, попробовав на прочность штангу. А ближе к добавленному времени едва не сработал выход на поле Мартинса: Кристофер, принимая кросс с левого фланга, бил влет чуть ли не с линии вратарской, но не попал в створ.

"Краснодар" дотащил матч до победы – уже третьей подряд в РПЛ с начала сезона. Причем "южане" еще и выиграли в третий раз подряд на домашнем поле красно-белых. Теперь они – единственная команда турнира, которая пока не теряла очки.

Мурад Мусаев после игры сказал в эфире "Матч ТВ", что команда настраивалась на агрессивное начало "Спартака", но даже обидный гол не выбил его коллектив из колеи.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Важная победа, которая стала еще важнее благодаря тому, как мы отреагировали на пропущенный гол. Не стали расстраиваться, сразу отыгрались и забили второй. Большую часть матча играли в хороший содержательный футбол, только в конце "Спартак" нас чуть-чуть задавил. Волевая тяжелая победа.

"Спартак" же потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате и, что любопытно, проиграл второй матч в сезоне против топ-соперника. Первым был Суперкубок, который забрал "Зенит", а ведь уже в 5-м туре 23 августа им предстоит биться вновь, но уже в РПЛ.

Хуан Карлос Карседо в эфире "Матч ТВ" извинился перед фанатами: в том числе теми, которые вечером 9 августа заполнили стадион практически до упора.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" (Москва) После забитого мяча не удалось удержать этот момент, два пропущенных гола стали шоком для всей команды. В первом тайме было очень тяжело, во втором удалось создать больше, мы доминировали, но результата не добились.

Для московских команд 3-й тур РПЛ сложился скверно: из пяти столичных клубов победу одержали лишь два. Речь о "Родине", о которой мы уже упомянули выше, а также московском "Динамо", дожавшим "Динамо" махачкалинское в концовке (3:1). Причем для бело-голубых это тоже первая победа в нынешнем чемпионате по руководством старого нового главного тренера Сандро Шварца.

Остальные же лишь теряли очки. "Спартак" уступил "Краснодару", ЦСКА и "Локомотив" сыграли унылые по игре нулевые ничьи с "Ростовом" и "Акроном" соответственно. При этом "железнодорожники" в таблице теперь оказались даже ниже "Родины", которая только привыкает к реалиям элитного чемпионата.

У новичка было два поражения подряд на старте, но теперь в копилке есть 3 очка, тогда как у "Локо" побед пока нет вообще – две ничьи, поражение и всего набранных 2 балла. У команды Михаила Галактионова тяжелейшие времена: на фоне разговоров о том, что из клуба "все бегут", фанаты во время матча с "Акроном" 8 августа (0:0) постоянно выкрикивали просьбы к руководству усилить состав. Но пока воз и ныне там.

Тур под номером 4 уже через неделю: из московских команд его откроет как раз "Локомотив", который выйдет на поле "Оренбурга" 14 августа. На следующий день "Родина" примет дома "Акрон", ЦСКА – воронежский "Факел", а 16-го числа нас ждет две супервывески: "Динамо" поедет в гости к "Зениту", а "Спартак" – к "Балтике".

