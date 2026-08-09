Карседо попросил прощения у фанатов "Спартака" за поражение в матче с "Краснодаром"

Московский "Спартак" дома уступил "Краснодару" со счетом 1:2 в 3-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-лиги 9 августа. Красно-белые забили уже на 2-й минуте, но мгновенно растеряли преимущество, так и не сумев восстановить статус-кво. О большой игре расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Спартак" (Москва) – "Краснодар" – 1:2 (1:2)
Голы: Угальде, 2 – Оласа, 5, Батчи, 11.
"Спартак": Максименко, Бабич (Даку, 68), Литвинов, Ву, Жедсон Фернандеш, Зобнин (Дмитриев, 83), Умяров, Маркиньос, Солари, Барко (Мартинс, 46), Угальде (Пруцев, 75).
"Краснодар": Агкацев, Вахания, Оласа, Жубал, Тормена, Кривцов, Черников (Ленини, 66), Кристиан (Пальцев, 86), Батчи, Дуглас Аугусто, Воробьев (Оздоев, 83).
Предупреждения: Черников, 21; Вахания, 77; Жедсон Фернандеш, 79; Жубал, 90+.
Посещаемость: 38 846 зрителей.
"Спартак" и "Краснодар" – битва лидеров РПЛ: в предыдущих двух турах москвичи и южане взяли максимум очков. При этом за час до игры подарок им внезапно преподнес "Зенит", сенсационно оступившийся дома в игре против новичка – столичной "Родины", уступив ей 1:2. Таким образом, победа давала шанс командам Хуана Карлоса Карседо и Мурада Мусева соорудить небольшой отрыв в таблице от прямого конкурента.
При этом лишь недавно утихли страсти после Суперфинала Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром", где трофей, в последствии разбитый в щепки, в серии пенальти был завоеван красно-белыми. Правда, с тех пор если у столичного клуба состав практически не претерпел изменений, то "Краснодар" в межсезонье закупился новичками, но в то же время продал своего лидера Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли". Плюс пока недоступен ведущий форвард Джон Кордоба, получивший травму в составе сборной Колумбии на чемпионате мира (через пару недель должен начать тренироваться без ограничений).
"Спартак" тоже не тушуется на трансферном рынке, пусть и закупается пока не так активно. Но последняя на данный момент сделка стала максимально громкой: на уходящей неделе красно-белые за 11 миллионов евро выписали из "Рубина" одного из самых ярких нападающих во всей лиге Мирлинда Даку. В старте он на матч с "Краснодаром" не вышел, но, на мой взгляд, после периода адаптации именно он для Карседо должен стать основным вариантом в атаке. Все-таки его конкурент по позиции Манфред Угальде забивает не так стабильно, как его албанский визави во времена выступления в Казани. А Ливая Гарсии в "Спартаке" так и вовсе теперь нет: тринидадец, когда-то ставший одним из самых дорогих трансферов клуба, толком не прижился и отправился в аренду в греческий "Панатинаикос".
Но уже на 2-й минуте Угальде показал, что просто так расставаться с местом в основе не намерен. Подача Маркиньоса слева, Манфред подставляет ногу и мяч летит в сторону голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева. В 9 случаях из 10 он бы просто зафиксировал сферу в руках, но на сей раз она предательски проскользнула в сетку. Безусловно, ошибка вратаря, но ведь костариканцу дали свободно пробить метров с 7-ми. Так или иначе 1:0 в пользу "Спартака".
Которые, правда, продержались совсем недолго. "Краснодар" уже к 11-й минуте не только отыгрался, но и повел. Оба гола пришли с левого фланга обороны – большой привет Жедсону Фернандешу, который отвечал за эту бровку. На 5-й партнеры вывели на удар Лукаса Оласу, и тот покатил низом в дальний угол. А на 11-й мяч в центре поля перелетел через голову Руслана Литвинова, его подобрал Никита Кривцов, пара передач до Жоау Батчи, левый вингер кладет из-за штрафной в дальний угол. Безумное начало.
Есть такое клише – "игра без центра поля". Но тут без него не обойтись: битва атака на атаку, мощная работа прессинга и стремительное движение мяча между футболистами. Голов до перерыва больше не случилось, но и без них было максимально весело.
Второй тайм стал противоположностью первого: бешеный темп стал потихоньку спадать, а у "Спартака" совершенно пропал креатив впереди. Залог последнего – четкая игра "Краснодара" в обороне. Как только кто-то из красно-белых получал мяч, у него на ногах тут же "висели" один-два футболиста соперника. Плюс москвичи остались без своего главного созидателя: Эсекьель Барко по сравнению со своей праймовой версией выглядел довольно блекло в первом тайме, а на второй не вышел вовсе из-за проблем со здоровьем. Карседо поменял аргентинца на Кристофера Мартинса, добавив тем самым мощи на втором этаже, но использовать это качество не получалось почти весь тайм из-за проблем с доставкой мяча вперед.
"Краснодар" же, кроме обороны, не забывал вылетать в роскошные контратаки, особенно через левый фланг, где Жедсона продолжал кошмарить Батчи. При этом у "быков" прекрасно работали стандарты и подбор на них: с одного из таких опорник гостей Александр Черников шикарно пробил под перекладину, и лишь прыжок Максименко спас хозяев от беды.
В попытке отыграться Карседо бросил в бой во втором тайме и Мирлинда Даку, но албанцу войти в такой матч, да еще и дебютный для себя в клубе, было крайне тяжело. Боролся, старался, даже нанес один удар головой в руки Агкацеву, но отличиться не получилось. Куда ближе к этому был Жедсон, который на 82-й минуте шикарно бил из-за штрафной в дальний угол, попробовав на прочность штангу. А ближе к добавленному времени едва не сработал выход на поле Мартинса: Кристофер, принимая кросс с левого фланга, бил влет чуть ли не с линии вратарской, но не попал в створ.
"Краснодар" дотащил матч до победы – уже третьей подряд в РПЛ с начала сезона. Причем "южане" еще и выиграли в третий раз подряд на домашнем поле красно-белых. Теперь они – единственная команда турнира, которая пока не теряла очки.
Мурад Мусаев после игры сказал в эфире "Матч ТВ", что команда настраивалась на агрессивное начало "Спартака", но даже обидный гол не выбил его коллектив из колеи.
"Спартак" же потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате и, что любопытно, проиграл второй матч в сезоне против топ-соперника. Первым был Суперкубок, который забрал "Зенит", а ведь уже в 5-м туре 23 августа им предстоит биться вновь, но уже в РПЛ.
Хуан Карлос Карседо в эфире "Матч ТВ" извинился перед фанатами: в том числе теми, которые вечером 9 августа заполнили стадион практически до упора.
Для московских команд 3-й тур РПЛ сложился скверно: из пяти столичных клубов победу одержали лишь два. Речь о "Родине", о которой мы уже упомянули выше, а также московском "Динамо", дожавшим "Динамо" махачкалинское в концовке (3:1). Причем для бело-голубых это тоже первая победа в нынешнем чемпионате по руководством старого нового главного тренера Сандро Шварца.
Остальные же лишь теряли очки. "Спартак" уступил "Краснодару", ЦСКА и "Локомотив" сыграли унылые по игре нулевые ничьи с "Ростовом" и "Акроном" соответственно. При этом "железнодорожники" в таблице теперь оказались даже ниже "Родины", которая только привыкает к реалиям элитного чемпионата.
У новичка было два поражения подряд на старте, но теперь в копилке есть 3 очка, тогда как у "Локо" побед пока нет вообще – две ничьи, поражение и всего набранных 2 балла. У команды Михаила Галактионова тяжелейшие времена: на фоне разговоров о том, что из клуба "все бегут", фанаты во время матча с "Акроном" 8 августа (0:0) постоянно выкрикивали просьбы к руководству усилить состав. Но пока воз и ныне там.
Тур под номером 4 уже через неделю: из московских команд его откроет как раз "Локомотив", который выйдет на поле "Оренбурга" 14 августа. На следующий день "Родина" примет дома "Акрон", ЦСКА – воронежский "Факел", а 16-го числа нас ждет две супервывески: "Динамо" поедет в гости к "Зениту", а "Спартак" – к "Балтике".